Премьер-министр Венгрии: мигранты устроили против нас восстание

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил прибывающих в страну мигрантов в том, что они "восстали" против местных властей, отказываясь с ними сотрудничать. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Они захватили железнодорожные станции, отказались сдавать отпечатки пальцев, не хотят сотрудничать с властями и не идут в места, где им предоставят еду, воду, медицинскую помощь и жилье. Они просто восстают против правового порядка Венгрии", — сказал Виктор Орбан.

Премьер-министр Венгрии также заявил, что с 15 сентября власти страны не будут допускать незаконных пересечений границы. На прошлой неделе в Венгрии был принят пакет новых законов о беженцах и границе. Нелегальный переход через границу станет преступлением, как и попытки сломать пограничную стену. Также ужесточается наказание для контрабандистов, которые перевозят нарушителей через границу.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил в среду в Европарламенте, что с начала года в ЕС прибыли около 500 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, в том числе из Сирии и Ливии. Более 200 тысяч просителей убежища оказались в Греции, около 150 тысяч — в Венгрии и 120 тысяч — в Италии. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны.