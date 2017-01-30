Премьер-министр Великобритании исключила право вето при Brexit

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фоне подготовки выхода страны из состава ЕС предупредила своих коллег из Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии о том, что у них не будет права вето в данном процессе, сообщает Report со ссылкой на "Вести".

Британская The Guardian пишет, что Мэй в ближайшее время должна встретиться с национальными лидерами в Кардиффе, где пройдет совместная министерская комиссия по обсуждению мнений по поводу процесса выхода из ЕС.

Ранее первые министры Шотландии и Уэльса Никола Старджен и Каруин Джонс не раз заявляли, что не могут принять вероятность жесткого Brexit, который не предполагает полного доступа к единому рынку Евросоюза. Однако Мэй заявила, что этого не будет.

"Мы не будем соглашаться во всем, но это не значит, что мы будем уклоняться от необходимых разговоров, и я надеюсь, что мы в дальнейшем будем вести конструктивные дискуссии", - сообщила британский премьер в своем официальном комментарии в преддверии встречи.

Глава британского правительства подчеркнула, что решение Верховного суда на прошлой неделе по поводу инициирования запуска 50-й статьи Лиссабонского договора дает ясно понять, что процесс выхода из ЕС касается полномочий правительства и парламента Великобритании.