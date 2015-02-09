Премьер-министр: В боях на стороне ИГ погибли 80 граждан Франции

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Число граждан Франции, воюющих в Ираке и Сирии, приблизилось к отметке в 1400 человек, 80 французов или резидентов были убиты. Как сообщает Report cо ссылкой на AFP, об этом заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс.

"Почти 1400 человек были идентифицированы среди граждан или резидентов Франции как имеющие связь с этими сетями. Примерно 750 человек находились или продолжают находиться там, 410 сегодня будут на месте, 260 вернулись, а 80 французов или резидентов были убиты на месте", — заявил премьер.

В середине январе прокурор Парижа Франсуа Молен заявил о том, что 1280 человек "направляются, находятся на месте, возвращаются или уже вернулись во Францию" из этих стран.