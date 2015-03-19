​Премьер-министр Туниса сделал заявление в связи с вооруженным нападением

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Туниса Хабиб Эссид сообщил о подробностях вооруженного нападения на музей Бардо.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, он заявил об этом на заседании Кабинета министров.

"Среди убитых - четверо итальянцев, один француз, двое колумбийцев, пятеро японцев, один поляк, один австралиец и один испанец", - отметил премьер-министр.

По его словам, национальная принадлежность еще двух туристов пока не выяснена.

Глава правительства также отметил, что ранено 13 итальянцев, семь французов, четверо японцев, шестеро тунисцев, 11 поляков, двое южноафриканцев и один россиянин. Некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.