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    ​Премьер-министр Туниса сделал заявление в связи с вооруженным нападением

    Ранено 13 итальянцев, семь французов, четверо японцев, шестеро тунисцев, 11 поляков, двое южноафриканцев и один россиянин

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Туниса Хабиб Эссид сообщил о подробностях вооруженного нападения на музей Бардо.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, он заявил об этом на заседании Кабинета министров.

    "Среди убитых - четверо итальянцев, один француз, двое колумбийцев, пятеро японцев, один поляк, один австралиец и один испанец", - отметил премьер-министр.

    По его словам, национальная принадлежность еще двух туристов пока не выяснена.

    Глава правительства также отметил, что ранено 13 итальянцев, семь французов, четверо японцев, шестеро тунисцев, 11 поляков, двое южноафриканцев и один россиянин. Некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

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