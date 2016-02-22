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    Премьер-министр Сомали не смог улететь из Кении

    Самолет вылетел без делегации, которую задержали на несколько часов

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Как передает сомалийская пресса, премьер-министр этой страны Абдирашид Шармарк задержался в субботу в аэропорту столицы Кении Найроби, предположительно, из-за того, что не были проведены процедуры по обеспечению безопасности, информирует Report со ссылкой на ВВС.

    По данным журналистов, самолет, который должен был выполнять чартерный рейс премьера, не прошел проверку службы безопасности в другом аэропорту - города Ваджир.

    В результате самолет вылетел без делегации, которую задержали на несколько часов.

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