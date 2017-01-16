Премьер-министр Молдовы отказался выполнять требование президента об отставке посла

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Молдавии Павел Филип отказался выполнить требование президента страны Игоря Додона отозвать посла республики в Румынии Михая Грибинча, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Павел Филип получил сегодня президентский запрос с предложением отозвать чрезвычайного и полномочного посла Молдавии в Румынии Михая Грибинча. Глава Кабинета министров не утвердит это требование", - говорится в сообщении Кабмина.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон потребовал от правительства начать процедуру отзыва посла в Румынии Михая Грибинчи, заявившего, что лишение бывшего румынского лидера Траяна Бэсеску молдавского гражданства может быть признано неконституционным. В письме к правительству Додон отметил, что "своими высказываниями господин Грибинча не только нарушил этические принципы, но и продемонстрировал поддержку политических взглядов из-за рубежа, что идет вразрез с национальными интересами".