Премьер-министр Малайзии: Обломки на острове Реюньон принадлежат пропавшему Boeing-777

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Найденные на французском острове Реюньон обломки самолета действительно принадлежат пропавшему в прошлом году Boeing "Малайзийских авиалиний".

Как сообщает Report со ссылкой на "Вести", об этом заявил премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак.

По его словам, результаты экспертизы, проведенной французскими специалистами, не оставляют места для сомнений в том, что речь идет именно о рейсе MH370.

Первый из обломков, фрагмент крыла, был обнаружен еще на прошлой неделе. Позже нашлись фрагменты внутренней обшивки и другие материалы.

Boeing-777, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал 8 марта 2014 года. Считается, что он, скорее всего, упал в Индийский океан. На борту самолета находились 239 человек.