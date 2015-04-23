​Премьер-министр Кыргызстана объявил об отставке

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Кыргызстана Джоомарт Оторбаев в четверг, 23 апреля, объявил на заседании парламента о своей отставке.

Как передает Report, он подчеркнул, что уходит по собственному желанию.

"Я глубоко верю, что в демократической республике не должно быть монополии власти. Стране всегда нужны новые взгляды, амбиции, цели. Исполнительную власть надо встряхнуть. Поэтому я сегодня покидаю пост премьер-министра", - сказал Оторбаев.

По Конституции Кыргызстана, отставка премьера может означать отставку всего правительства и распад правящей коалиции.