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    ​Премьер-министр Кыргызстана объявил об отставке

    Это может означать отставку всего правительства и распад правящей коалиции

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Кыргызстана Джоомарт Оторбаев в четверг, 23 апреля, объявил на заседании парламента о своей отставке.

    Как передает Report, он подчеркнул, что уходит по собственному желанию.

    "Я глубоко верю, что в демократической республике не должно быть монополии власти. Стране всегда нужны новые взгляды, амбиции, цели. Исполнительную власть надо встряхнуть. Поэтому я сегодня покидаю пост премьер-министра", - сказал Оторбаев.

    По Конституции Кыргызстана, отставка премьера может означать отставку всего правительства и распад правящей коалиции.

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