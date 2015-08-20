​Премьер-министр: Казахстан переходит к свободно плавающему курсу тенге

Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ Казахстан переходит к новой экономической политике и к свободно плавающему курсу тенге.

Как передает Report, об этом 20 августа на селекторном совещании заявил премьер- министр республики Карим Масимов.

"С 20 августа сего года принято решение приступить к реализации новой экономической политики на основе инфляционного таргетирования и отменить валютный коридор. Изменение обменного курса тенге будет зависеть от состояния в мировой экономике", - подчеркнул премьер, зачитывая совместное заявление правительства и Нацбанка.

По словам Масимова, "новая экономическая политика в условиях фундаментальных негативных изменений в мировой экономике требует новой денежно-кредитной политики для обеспечения баланса между экономическим ростом и стабильностью цен".

"В этой связи, правительство и Национальный банк Республики Казахстан приняли решение приступить с 20 августа 2015 года к реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на режиме инфляционного таргетирования, и перейти к свободно плавающему обменном курсу", - отметил премьер.