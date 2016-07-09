Премьер-министр Ирака принял отставку главы МВД после терактов в Багдаде

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Ибади принял прошение об отставке министра внутренних дел страны Мухаммеда Салем аль-Габбана. Как передает Report Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press .

Комментируя случившееся, Аль-Ибади охарактеризовал теракты в Багдаде как ответ боевиков на "великую победу, поразившую мир" - освобождение от экстремистов иракского Эль-Фаллуджи в июне.

Глава иракского МВД Мухаммед Салем аль-Габбан подал прошение об отставке 5 июля. Этот шаг министра последовал после двойного теракта, проведенного 3 июля смертниками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в столичном районе Эль-Каррада. Тогда в результате мощного взрыва погибли более 250 человек, сотни получили ранения.