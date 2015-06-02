​Премьер-министр Ирака обвинил коалицию в бездействии в борьбе против ИГ

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади считает, что международная коалиция недостаточно поддерживает его страну в борьбе с радикальной группировкой "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Поддержки с воздуха недостаточно, разведки наблюдением очень мало. Боевики "Исламского государства" мобильны и передвигаются небольшими группами. Этого недостаточно", - заявил Аль-Абади.

Выступление Аль-Абади состоялось в преддверии международной конференции по борьбе с "Исламским государством", которая пройдет в Париже во вторник.

В ходе выступления иракский премьер отметил рост числа иностранных граждан среди боевиков ИГ. "Раньше доля иракских боевиков составляла примерно 58% против 42% иностранцев. Сегодня доли изменились — 60% иностранных боевиков и 40% иракцев", — приводит слова Аль-Абади агентство Франс Пресс.