Премьер-министр Грузии объявил о своей отставке

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подал в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на Грузия Online, об этом он заявил сегодня на чрезвычайном брифинге в администрации правительства.

Премьер поблагодарил своих соратников по коалиции, членов правительства и свою семью.

"Я покидаю сегодня эту должность, но остаюсь верным солдатом нашей страны", - заявил Гарибашвили.

Предполагается, что кандидатом на пост премьер-министра Грузии будет действующий глава МИД Грузии Георгий Квирикашвили, который будет исполнять обязанности премьера до избрания парламентом нового.