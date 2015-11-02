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    ​Премьер Казахстана: Визит Керри будет стимулом для тесного партнерства

    Визит в республику для Керри является первым

    Баку. 2 ноября.REPORT.AZ/ Визит государственного секретаря США Джона Керри в Астану послужит хорошим стимулом для налаживания более тесного партнерства между США и Казахстаном. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Карим Масимов.

    По информации, в понедельник Масимов провел в Астане встречу с Керри, прибывшим в Казахстан с первым официальным визитом. В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов казахстанско-американского сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

    Ранее сообщалось, что визит в республику для Керри является первым. Он прибыл в Астану поздно вечером 1 ноября и пробудет в казахстанской столице до 3 ноября. В ходе визита госсекретаря ожидается встреча с президентом Нурсултаном Назарбаевым, которая пройдет без участия прессы, а также переговоры с министром иностранных дел Ерланом Идрисовым в формате четвертого заседания Казахстанско-американской комиссии по стратегическому партнерству.

    В этот же день Керри выступит в столичном университете с речью о роли центрально-азиатских республик в решении глобальных проблем, где он расскажет о политике и партнерстве США в Центральной Азии.

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