​Премьер Казахстана: Визит Керри будет стимулом для тесного партнерства

Баку. 2 ноября.REPORT.AZ/ Визит государственного секретаря США Джона Керри в Астану послужит хорошим стимулом для налаживания более тесного партнерства между США и Казахстаном. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Карим Масимов.

По информации, в понедельник Масимов провел в Астане встречу с Керри, прибывшим в Казахстан с первым официальным визитом. В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов казахстанско-американского сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Ранее сообщалось, что визит в республику для Керри является первым. Он прибыл в Астану поздно вечером 1 ноября и пробудет в казахстанской столице до 3 ноября. В ходе визита госсекретаря ожидается встреча с президентом Нурсултаном Назарбаевым, которая пройдет без участия прессы, а также переговоры с министром иностранных дел Ерланом Идрисовым в формате четвертого заседания Казахстанско-американской комиссии по стратегическому партнерству.

В этот же день Керри выступит в столичном университете с речью о роли центрально-азиатских республик в решении глобальных проблем, где он расскажет о политике и партнерстве США в Центральной Азии.