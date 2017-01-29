Премьер Канады заявил о готовности принять беженцев

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в стране будут приветствовать беженцев вне зависимости от их вероисповедания.

Как передает Report, об этом сoобшил Газета.ру

«Для тех, кто спасается от преследований, террора и войны, канадцы будут вас приветствовать, независимо от веры. Наша сила в разнообразии», — написал он в твиттере.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением.