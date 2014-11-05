Премьер Израиля обвиняет Махмуда Аббаса в подстрекательстве к насилию

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил главу Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса в том, что тот подстрекает к насилию арабское населения Иерусалима, где в среду произошел очередной теракт, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Сегодняшний теракт в Иерусалиме — прямой результат подстрекательской деятельности Абу Мазена (одно из имен Аббаса) и его партнеров из ХАМАС", - заявил Нетаньяху на церемонии памяти премьер-министра Израиля Ицхака Рабина, убитого 19 лет назад ультраправым еврейским экстремистом.

Ранее в среду житель одного из арабских районов города на микроавтобусе протаранил трамвайную остановку и пытался добивать людей железным прутом. Его застрелили подоспевшие полицейские. В результате нападения погиб капитан-пограничник, ранены 13 человек.

Некоторые из членов ХАМАС, по данным журналистов, объявили исполнителя теракта своим активистом, приветствовали его поступок и призвали к расширению борьбы против Израиля.