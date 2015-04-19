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    Премьер Израиля осудил решение России о поставках С-300 Ирану

    Правительство Израиля сделает все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность своих граждан

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что решение президента России Владимира Путина снять запрет на поставку Ирану зенитно-ракетных комплексов С-300 было принято на фоне активизации агрессивных действий Ирана в регионе, в том числе около границ Израиля.

    "Израиль воспринимает как вопрос чрезвычайной тяжести продажу ракет С-300 из России в Иран, в то время как Иран наращивает агрессию в регионе и вдоль границ государства Израиль", – сказал Нетаньяху, которого цитирует РИА "Новости".

    Премьер отметил, что правительство Израиля продолжает пристально следить за ходом переговоров по иранской ядерной программе и "сделает все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность своих граждан".

    В минувший понедельник Путин подписал указ, который позволит передать Ирану российские зенитные ракетные комплексы С-300, напоминает Report.

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