Премьер Израиля осудил решение России о поставках С-300 Ирану

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что решение президента России Владимира Путина снять запрет на поставку Ирану зенитно-ракетных комплексов С-300 было принято на фоне активизации агрессивных действий Ирана в регионе, в том числе около границ Израиля.

"Израиль воспринимает как вопрос чрезвычайной тяжести продажу ракет С-300 из России в Иран, в то время как Иран наращивает агрессию в регионе и вдоль границ государства Израиль", – сказал Нетаньяху, которого цитирует РИА "Новости".

Премьер отметил, что правительство Израиля продолжает пристально следить за ходом переговоров по иранской ядерной программе и "сделает все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность своих граждан".

В минувший понедельник Путин подписал указ, который позволит передать Ирану российские зенитные ракетные комплексы С-300, напоминает Report.