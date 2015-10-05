Премьер Израиля объявил "полномасштабную войну" палестинскому террору

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал пакет мер, призванных сдержать новую волну палестинского террора, которому глава правительства объявил "полномасштабную войну", передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

Он провел совещание с главами силовых структур в конце недели, за которую два теракта унесли жизни четырех израильтян.

"Мы ведем полномасштабную войну против палестинского терроризма. Я отдал распоряжение принять дополнительные меры для предотвращения террора, сдерживания и наказания террористов", — приводят местные СМИ слова Нетаньяху.

Пакет обсуждавшихся инициатив, по данным газеты "Гаарец", включает размещение дополнительных сил армии и полиции на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, ускорение процедур сноса домов палестинских террористов, более широкое применение административных арестов, изгнание за пределы исторического центра Иерусалима, включая комплекс мечетей Храмовой горы, общественных деятелей, подстрекающих к насилию.

В четверг палестинские боевики расстреляли машину на Западном берегу, убив супругов-израильтян на глазах четырех их детей. Спустя двое суток в иерусалимском Старом городе палестинец напал с ножом на группу израильтян. Погибли двое из них, еще трое получили ранения.

В ответ израильские силовики активизировали антитеррористические рейды на Западном берегу и на два дня, до конца иудейского праздника Суккот, закрыли для палестинцев Старый город — обнесенный стеной исторический центр Иерусалима, где расположены святыни трех монотеистических религий.