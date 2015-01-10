Премьер Италии: Ливия не может быть оставлена в том состоянии, в котором она находится сейчас

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Италия готова возглавить миротворческую миссию в Ливии под эгидой ООН, заявил премьер-министр страны Маттео Ренци.

"Сейчас в Ливии находится специальный посланник ООН. Но если его миссия окажется безрезультатной, Италия готова взять на себя главную роль, в первую очередь, дипломатическую, а затем в последствии и в миротворческой операции под эгидой ООН", - сказал Ренци, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По мнению итальянского премьера, Ливия не может быть оставлена в том состоянии, в котором она находится сейчас.

Ливия переживает острый кризис с момента свержения и убийства в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи. По данным доклада Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), которая была учреждена для оказания поддержки новым переходным органам власти в условиях постконфликтной ситуации, с конца августа до конца 2014 года в стране в ходе столкновений были убиты сотни мирных жителей.