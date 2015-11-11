Премьер Италии: страны Восточной Европы не могут диктовать свои условия ЕС

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Западная Европа заплатила политическую цену за расширение ЕС на Восток, и теперь восточноевропейские страны не могут диктовать свои условия. Об этом заявил в опубликованном на сайте немецкой газете Die Welt интервью премьер-министр Италии Маттео Ренци, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Главу итальянского правительства "беспокоит поведение некоторых стран-членов ЕС". "Западная Европа заплатила политическую цену за расширение ЕС на Восток, и они многое должны Европе, в западных странах партии и политики потеряли голоса ради европейской идеи, и не годится, чтобы сейчас страны Восточной Европы диктовали условия и учили морали", - сказал Ренци.

Эти заявления итальянского премьера касались, главным образом, вопроса о приеме иммигрантов и беженцев, по которому ЕС не удается найти единодушие при том, что ряд восточноевропейских стран (Венгрия, Словения) воздвигают заграждения на границах.

Накануне открывшегося на Мальте чрезвычайного саммита ЕС по вопросам миграции, в котором принимают участие лидеры африканских стран, Ренци в итальянской газете Конференции итальянских епископов "Аввенире" объявил, что его правительство увеличило втрое фонды, предназначающиеся на помощь Африке: €120 млн в 2016 году, 240 млн - в 2017 году и 380 млн - в 2018 году. В частности, он отметил стратегическую роль африканского континента и важность международного сотрудничества, в том числе для решения проблемы миграции.