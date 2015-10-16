Премьер Италии обвинил председателя Евросовета в неуважении к стране

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Италии Маттео Ренци выступил с критикой председателя Евросовета Дональда Туска, допустившего замечания в адрес политики, проводимой Римом в отношении беженцев, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как отмечает агентство Рейтер, на прошлой неделе Туск выделил Италию и Венгрию, как два государства, которые не соблюдают нормативы ЕС по обращению с мигрантами.

"То, что сказал Туск, показало мало уважения к усилиям итальянского народа", — сказал Ренци, покидая саммит в Брюсселе, на котором председательствовал Туск. Премьер добавил, что Италия, принявшая многих беженцев за последние годы, дала "уроки цивилизованности и щедрости" другим странам ЕС.

По данным Международного агентства по миграции (МОМ), количество мигрантов из стран Ближнего Востока, прибывших в Европу морскими путями через Италию и Грецию, составило 522 тысячи 134 человека. Самое большое количество мигрантов, которые добираются до Европы через территорию Италии, приходится на граждан Эритреи — 30 тысяч 708 человек. Сирийцев среди беженцев в Италии наименьшее количество — 6710 человек. В Грецию мигранты бегут в основном из Сирии — 175 тысяч 375 человек, и Афганистана — 50 тысяч 177 человек.