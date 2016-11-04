Премьер Испании объявил состав нового правительства страны

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Испании Мариано Рахой в четверг объявил состав нового кабинета правительства страны.

Как передает Report, глава испанского правительства уже встретился с королем страны Фелипе VI, которого уведомил о составе кабинета министров.

Новым главой МИД Испании стал Альфонсо Дастис Кеседо. Он сменил на этом посту Хосе Мануэля Гарсиа Маргальо.

Министерство внутренних дел возглавил Хуан Игнасио Соидо, пост министра юстиции Испании сохранил Рафаэль Катала, Минобороны Испании возглавила Мария Долорес де Коспедаль, министром экономики остался Луис де Гиндос.

В общей сложности Рахой назначил 13 министров.

Как ожидается, в пятницу члены нового кабинета министров принесут присягу. На церемонии будет присутствовать король Испании.