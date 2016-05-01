Премьер Ирака сообщил о нормализации ситуации в Багдаде

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Ситуация в Багдаде находится под контролем после беспорядков, вызванных провалом голосования в парламенте по вопросу о кандидатурах пяти министров.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в своем твиттере.

«Премьер-министр аль-Абади подтверждает, что ситуация с безопасностью в Багдаде находится под контролем, и призывает демонстрантов вернуться в специально установленные для протеста места», — говорится в тексте сообщения.