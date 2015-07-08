Премьер Греции выступит в Европарламенте

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в среду выступит в Европарламенте в Страсбурге, выступление запланировано на 9 утра по местному времени, сообщили в пресс-службе премьера.

Reportсо ссылкой на РИА Новости отмечает, что ожидается, что Ципрас расскажет депутатам о ситуации в экономике Греции и о прошедшем 5 июля референдуме, на котором 61% греков сказали "нет" ультимативным требованиям кредиторов продолжать политику жесткой экономии.

Решение греческого правительства обратиться к прямой демократии вызвало резкую критику многих европейских политиков. Ряд заявлений в Греции сочли прямым вмешательством во внутренние дела.