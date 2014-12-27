​Премьер Греции пообещал сделать все, чтобы 29 декабря парламент избрал президента

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Греции Антонис Самарас пообещал сделать все, чтобы 29 декабря в ходе третьего тура голосования парламент избрал главу государства и в стране не было досрочных парламентских выборов.

Глава правительства указал на критический характер последнего тура голосования в парламенте и ответственность законодателей за судьбы республики. "Народ не хочет выборов, - заявил сегодня Самарас в интервью греческой государственной телерадиокомпании НЕРИТ (NERIT). - Я сделаю все, чтобы президент страны был избран и не было досрочных (парламентских) выборов, потому что этого требуют интересы страны и потому что это мой собственный долг".

"Отказ от голосования за президента является политическим шантажом", - подчеркнул премьер. По его мнению, депутаты, которые воздержатся при голосовании, "присоединяются к дуэту" лидера главной оппозиционной партии СИРИЗА Алексиса Ципраса и председателя правой партии "Независимые греки" Паноса Камменоса, отказывающихся голосовать за президента с целью спровоцировать досрочные парламентские выборы. "Ни один депутат не имеет право сказать потом, что он не знал", - добавил Самарас. "Если мы изберем президента Греции, то выведем страну из кризиса, а если мы не проголосуем за президента, то все те, кто воздержатся при голосовании, будут нести ответственность, и их запомнит народ и особенно история", - считает он.

Выборы в Греции

23 декабря парламент Греции не смог избрать бывшего еврокомиссара Ставроса Димаса президентом страны в ходе второго тура голосования. Кандидатура 73-летнего Димаса, предложенная правительством, не набрала нужные 200 голосов в 300-местном однопалатном парламенте. За него отдали свои голоса 155 депутатов правящих партий - правоцентристской "Новой демократии" и левоцентристского Всегреческого социалистического движения (ПАСОК) - и еще 13 законодателей. Согласно процедуре, можно было голосовать "за", воздержаться или вообще не присутствовать на заседании. Воздержался 131 депутат из всех оппозиционных парламентских партий и группы независимых парламентариев. Один член высшего законодательного органа отсутствовал на заседании по болезни, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Финальный, третий, тур голосования по кандидатуре президента состоится 29 декабря. В нем для избрания главы государства потребуется 180 голосов. Для этого правительству, опирающемуся на 155 законодателей, нужно добиться поддержки еще 25 депутатов, что будет крайне трудно сделать. Правящая коалиция рассчитывает, что в последний момент под грузом ответственности к ней может примкнуть ряд независимых парламентариев и представителей партий "Демократические левые" и "Независимые греки", несмотря на позицию руководства этих партий не голосовать за президента страны, чтобы открыть путь к досрочным парламентским выборам. Если голосование и в третьем туре не приведет к положительному результату, то парламент будет распущен и в республике будут объявлены всеобщие выборы, которые могут быть назначены на 25 января или 1 февраля.