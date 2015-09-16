Премьер Франции допустил возможность введения контроля на границе

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В ходе выступления перед депутатами национального собрания Франции премьер-министр республики Манюэль Вальс заявил, что власти страны готовы, по примеру ФРГ, временно вернуть контроль на границах в условиях беспрецедентного притока беженцев в страны ЕС, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru

"Мы уже восстанавливали этой весной временный контроль на этой границе (на границе с Италией, - прим. "Газеты.Ru"). И мы без колебаний сделаем это снова, поскольку правила Шенгена позволяют это в том случае, когда возникают соответствующие условия", - сказал он.

Вальс также подчеркнул, что отказ от Шенгенских соглашений, предлагаемый в качестве решения проблемы с мигрантами со стороны крайне правых партий, для Франции не рассматривается и является "популизмом и использованием трудностей".

По его словам, в данный момент, напротив, требуется усиление Шенгена и расширение участия Евросоюза в решении текущего кризиса.