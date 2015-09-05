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    Премьер-министр Финляндии предложил свой собственный дом для беженцев

    В Финляндию в январе-августе прибыло в общей сложности 7015 просителей убежища

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что готов предоставить свой собственный дом для беженцев на фоне крупнейшего со времен Второй мировой войны потока мигрантов в Европу. Как сообщает Report, об этом  передает телерадиокомпания Yle.

    Премьер пояснил, что его особняк в Кемпеле может быть местом для приюта тех, кто просит убежище. Сегодня он направится к местной администрации для обсуждения передачи своего дома в Кемпеле под нужды переселенцев.

    В Финляндию в январе-августе прибыло в общей сложности 7015 просителей убежища. По данным иммиграционной службы страны, количество прибывающих в Финляндию беженцев увеличивается каждую неделю.

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