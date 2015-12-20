Премьер Финляндии: ЕС нужен общий погранконтроль, если иначе сдержать миграцию не удается

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ ЕС будет нужен общий пограничный контроль, если иначе сдерживать поток беженцев не удается. Такое мнение высказал в эфире Yle Radio Suomi премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы исходим из того, что финны контролируют свои границы, но в нынешней ситуации, если миграцию не удается взять под контроль, ЕС могут быть нужны совместные действия", - сказал он.

Премьер также считает, что при помощи Турции ЕС мог бы решить проблему сдерживания миграционного потока. Помимо этого он указал, что понимает обеспокоенность финнов притоком беженцев. "С одной стороны, люди бегут от войны, и финны тоже должны помогать им. Но, с другой стороны, в числе беженцев в страну приезжают и те, кто не подходит под критерии предоставления убежища. Так что беспокойство финнов вполне обоснованно", - указал Сипиля.

По данным МВД, в Финляндию до конца года могут приехать 30-35 тыс. просителей убежища. Ранее министерство ожидало приезда 50 тыс. беженцев. В 2014 году их число составляло всего около 4 тыс., а с начала этого года прибыли уже более 32 тыс. мигрантов, в основном выходцев из Ирака. Большинство беженцев приезжают через границу со Швецией на севере, однако более 500 человек прибыли с начала года и через финско-российскую границу в погранпунктах Райя- Йоосеппи и Салла.