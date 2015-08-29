Премьер Доминики: последствия шторма "Эрика" - национальная трагедия

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Последствия тропического шторма "Эрика" в Доминике стали национальной трагедией. Об этом заявил в субботу премьер-министр страны Рузвельт Скеррит, сообщает "Report" со ссылкой на ТАСС.

"Этот период - время национальной трагедии", - цитирует его слова агентство Пренса Латина. "Опустошение, которое оставил после себя тропический шторм "Эрика", отбросило страну в развитии на 20 лет назад", - подчеркнул глава правительства. "Масштаб разрушений огромен, намного больше того, что ожидалось", - отметил Скеррит. "Придется отстраивать страну заново", - подчеркнул он.

К настоящему времени в Содружестве Доминика подтверждена гибель 27 человек. При этом около 30 граждан числятся пропавшими без вести.