​Премьер Бельгии: На Евросаммите по Греции достигнута договоренность

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Саммит еврозоны завершился достижением договоренности о третьей программе помощи Греции. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Успешный запуск этой программы будет означать сохранение Греции в зоне евро.

"Соглашение о помощи есть", - заявил премьер Бельгии.

Компромиссное решение было выработано на встрече премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и председателя Европейского совета Дональда Туска.

По предварительной информации, финальное решение собственно о формировании самого третьего международного пакета макрофинансовой помощи Греции объемом до 90 млрд. евро и сроком на три года должно быть принято Еврогруппой 15 июля. Условием для этого станет утверждение парламентом Греции к среде всех законодательных актов по программе реформ, включая повышение НДС, пенсионную реформу, приватизацию госсобственности, новое законодательство о банкротстве предприятий, гарантии независимости национального статистического агентства.