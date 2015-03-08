Премьер Австралии: поиски пропавшего Boeing не могут вестись бесконечно

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что поиски пропавшего самолета Boeing продолжаются в акватории Индийского океана, однако они не могут вестись бесконечно, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Поиски не могут вестись бесконечно, но будут продолжаться до тех пор, пока сохраняются обоснованные предположения /его вероятного местонахождения", — заявил Эбботт.

Премьер признал, что инцидент стал одной из крупнейших загадок XXI века.

Ранее малазийский коллега Эбботта выразил надежду, что самолет будет найден. Продолжить оказывать поддержку поискам пообещали и власти Китая.

Boeing 777-200, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Связь с лайнером оборвалась, дальнейшая его судьба неизвестна.