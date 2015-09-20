Алжир из-за падения цен на нефть потеряет к концу 2015 года до $35 млрд

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Алжирская экономика из-за падения цен на нефть на международных рынках потеряет по итогам 2015 года 33-35 млрд долларов.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Абдельмалек Селлаль.

"Резкое падение цен на углеводородные ресурсы, которое может продлиться, оказывает воздействие на доходы нашей страны. Речь идет о потере по меньшей мере 33-35 млрд долларов по итогам 2015 года", - отметил глава правительства, выступая на встрече, организованной Национальным социально-экономическим советом.