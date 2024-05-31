После признания Трампа виновным, американцы за день пожертвовали на его предвыборную кампанию $35 млн

Предвыборная кампания кандидата в президенты США и бывшего главы государства Дональда Трампа привлекла около 35 млн долларов после того, как его признали виновным в фальсификации документов.

Предвыборная кампания кандидата в президенты США и бывшего главы государства Дональда Трампа привлекла около 35 млн долларов после того, как его признали виновным в фальсификации документов.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на The Hill.

"Спустя несколько минут после того, как вердикт по результатам судебного фарса был оглашен, наша цифровая система сбора средств оказалась перегружена. Несмотря на временные задержки в сети из-за трафика, президент Трамп собрал 34,8 млн долларов через небольшие пожертвования", - заявили старшие советники по предвыборной кампании Трампа Крис ЛаЧивита и Сьюзи Уайлс.

Они отметили, что благодаря этому был побит рекорд по числу небольших пожертвований за день.

Советники заявили, что 5 ноября "американцы вынесут реальный приговор".

В четверг Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Теперь суду предстоит определить наказание для экс-президента США. Это первый в истории США случай, когда бывший глава государства предстал перед судом по уголовному делу.