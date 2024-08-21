Представителя Армении вызвали в МИД Беларуси

Временный поверенный в делах Армении в Белоруссии Нарек Тиратурян был приглашен в МИД в связи с актом вандализма в отношении здания белорусского посольства в Ереване.

Временный поверенный в делах Армении в Белоруси Нарек Тиратурян был приглашен в МИД в связи с актом вандализма в отношении здания белорусского посольства в Ереване.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МИД этой страны Анатолий Глаз.

"Армянский дипломат был подробно проинформирован о совершенном группой лиц акте вандализма в отношении здания посольства Беларуси в Ереване, нанесенном белорусской дипмиссии ущербе и явно недостаточных мерах армянских правоохранительных органов по предотвращению этого", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.