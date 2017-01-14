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    Представители Трампа не будут участвовать в экономическом форуме в Давосе

    В 2017 году форум будет проходить 17-20 января

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Никто из представителей команды избранного президента США Дональда Трампа не будет участвовать во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который начнется 17 января.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Трампа.

    "Никто не будет присутствовать", — цитирует агентство слова представителя Трампа Хоуп Хикс.

    Экономический форум ежегодно проводится в швейцарском городе Давос и собирает экономическую и политическую элиту всего мира. В 2017 году форум будет проходить 17-20 января.

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