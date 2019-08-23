​Представители США и "Талибана" начали переговоры в Дохе

Представители США и радикального афганского движения "Талибан" начали в четверг в столице Катара Дохе девятый раунд переговоров об урегулировании вооруженного конфликта в Афганистане.

Как передаёт Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в руководстве талибов и представителя американской администрации высокого ранга.

"Ключевая встреча для улаживания мелких деталей началась", - приводит агентство, в частности, слова представителя США. Целью переговоров является заключение соглашения между США и "Талибаном" о выводе из Афганистана американских войск и предоставлении талибами гарантий безопасности американской стороне.

Делегацию США на переговорах в Дохе возглавляет спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад. По словам американского официального источника, после консультаций руководитель американской делегации отправится в Кабул. "Халилзад проинформирует лидеров Афганистана о мирном соглашении и затем завершит работу над декларацией об окончании войны в Афганистане", - сообщил он агентству.