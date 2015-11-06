Представители США: Данные разведки говорят, что А321 мог быть взорван

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Данные, перехваченные разведкой, позволяют предположить, что российский самолет разбился в Египте в результате взрыва бомбы.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили официальные представители США.

Вместе с тем, как передает агентство Рейтерс, как американские, так и европейские специалисты "предупредили, что этих свидетельств все еще недостаточно для окончательных выводов". По их данным, "вероятность механической неисправности лайнера нельзя исключать".

Президент США Барак Обама накануне не исключил вероятность теракта в отношении российского самолета. "Я думаю, есть вероятность, что на борту была бомба", - сказал он.

Крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.