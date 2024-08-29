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Представители РФ и Египта обсудили расширение взаимодействия в рамках БРИКС

Представители РФ и Египта обсудили расширение взаимодействия в рамках БРИКС Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили расширение взаимодействия двух государств в рамках БРИКС.
Другие страны
29 августа 2024 г. 20:32
Представители РФ и Египта обсудили расширение взаимодействия в рамках БРИКС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили расширение взаимодействия двух государств в рамках БРИКС.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам расширения взаимодействия в рамках БРИКС в контексте председательства России в объединении в 2024 году", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что в ходе встречи также были рассмотрены некоторые аспекты ситуации в области контроля над вооружениями и нераспространения.

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