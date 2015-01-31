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    ​Представители ОБСЕ впервые сопровождали российский гуманитарный конвой

    В Донецк ее сопровождали на двух джипах представили миссии ОБСЕ

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Представители ОБСЕ впервые сопровождали российский гуманитарный конвой при пересечении границы.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

    "С момента пересечения границы на пути следования колонны МЧС в Донецк ее сопровождали на двух джипах представили миссии ОБСЕ", — говорится в сообщении.

    Он отметил, что вторую автоколонну, следовавшую в Луганск, также сопровождал представитель ОБСЕ.

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