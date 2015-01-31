Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Представители ОБСЕ впервые сопровождали российский гуманитарный конвой при пересечении границы.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"С момента пересечения границы на пути следования колонны МЧС в Донецк ее сопровождали на двух джипах представили миссии ОБСЕ", — говорится в сообщении.

Он отметил, что вторую автоколонну, следовавшую в Луганск, также сопровождал представитель ОБСЕ.