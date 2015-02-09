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    Представители "нормандской четверки" собрались в Берлине

    В нормандскую четверку входят Россия, Германия, Франция, Украина

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Представители стран так называемой "нормандской четверки" собрались в МИД ФРГ на встречу по Украине, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В "нормандскую четверку" входят Россия, Германия, Франция, Украина. Россию на встрече в Берлине представляет замглавы МИД Григорий Карасин.

    Как передает корреспондент РИА Новости, машины дипломатов въехали на территорию министерства, при этом никаких комментариев журналистам получить не удалось.

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