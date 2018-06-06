Представители КНДР по подготовке саммита Трампа и Ким Чен Ына покинули Сингапур

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Представители КНДР по подготовке саммита главы США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына покинули Сингапур.

Как передает Report, об этом сообщает агенство "Киодо".

Группа была замечена в международном аэропорту Пекина, откуда намерена проследовать в Пхеньян.

Согласно данным агентства, все практические аспекты предстоящей встречи в целом разрешены.

Напомним, встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса.