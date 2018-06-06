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    Представители КНДР по подготовке саммита Трампа и Ким Чен Ына покинули Сингапур

    Об этом сообщает агенство Киодо

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Представители КНДР по подготовке саммита главы США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына покинули Сингапур.

    Как передает Report, об этом сообщает агенство "Киодо".

    Группа была замечена в международном аэропорту Пекина, откуда намерена проследовать в Пхеньян.

    Согласно данным агентства, все практические аспекты предстоящей встречи в целом разрешены.

    Напомним, встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса.

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