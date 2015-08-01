​Представитель талибов опроверг информацию о назначении преемника Муллы Омара

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Представитель верховного совета афганских талибов мулла Абдул Манан Ниязи рассказал Би-би-си, что консультаций по поводу избрания нового лидера группировки еще не было, сообщает Report.

Ранее отмечалось, что движение "Талибан" выбрало преемника после смерти предыдущего лидера муллы Мохаммеда Омара. Называлось имя бывшего заместителя Омара муллы Ахтара Мансура.

Ниязи сообщил, что совету еще только предстоит избрать нового главу движения.

Сообщения о смерти муллы Омара появились 29 июля. Он скончался еще в апреле 2013 года, подтвердили в правительстве Афганистана.