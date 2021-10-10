Представитель талибов: Нам не нужна помощь США в борьбе с ИГИЛ

Силы радикального афганского движения "Талибан" проводят в разных частях Афганистана успешные операции против террористической группировки "Исламское государство".
Как передает Report со ссылкой на телеканал
"В разных частях страны ведутся операции по уничтожению ИГИЛ. Многие из боевиков были разгромлены, было найдено много их важных укрытий, и мы разыскиваем их", - приводит слова Муджахида афганский телеканал.
Муджахид утверждает, что ИГ не представляет угрозы для Афганистана и талибы способны самостоятельно бороться с этой группировкой. "Исламскому эмирату" (используемое талибами название государства – ред.) не нужна помощь США в борьбе с ИГИЛ", - отметил он.
Как указывает TOLO News, за последнее время в Афганистане была совершена серия взрывов: в Кабуле, провинциях Нангархар, Парван, Кунар и в шиитской мечети в Кундузе, ответственность за большую часть этих взрывов взяли за себя боевики ИГИЛ или связанная с ней группировка "Исламское государство в Хорасане".