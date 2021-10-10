Представитель талибов: Нам не нужна помощь США в борьбе с ИГИЛ

Силы радикального афганского движения "Талибан" проводят в разных частях Афганистана успешные операции против террористической группировки "Исламское государство".

Силы радикального афганского движения "Талибан" проводят в разных частях Афганистана успешные операции против террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на телеканал TOLO News , об этом заявил представитель радикалов и заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.

"В разных частях страны ведутся операции по уничтожению ИГИЛ. Многие из боевиков были разгромлены, было найдено много их важных укрытий, и мы разыскиваем их", - приводит слова Муджахида афганский телеканал.

Муджахид утверждает, что ИГ не представляет угрозы для Афганистана и талибы способны самостоятельно бороться с этой группировкой. "Исламскому эмирату" (используемое талибами название государства – ред.) не нужна помощь США в борьбе с ИГИЛ", - отметил он.

Как указывает TOLO News, за последнее время в Афганистане была совершена серия взрывов: в Кабуле, провинциях Нангархар, Парван, Кунар и в шиитской мечети в Кундузе, ответственность за большую часть этих взрывов взяли за себя боевики ИГИЛ или связанная с ней группировка "Исламское государство в Хорасане".