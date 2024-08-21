Представитель США посетит КНР для обсуждения санкций за торговлю с РФ

Помощник министра торговли США по Китаю и Монголии Скотт Шоу нанесет визиты в Гонконг и Пекин на следующей неделе для обсуждения вопросов торговли и возможных санкций за сотрудничество с Россией.

Помощник министра торговли США по Китаю и Монголии Скотт Шоу нанесет визиты в Гонконг и Пекин на следующей неделе для обсуждения вопросов торговли и возможных санкций за сотрудничество с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета South China Morning Post.

По информации двух собеседников издания, эта поездка, вероятно, станет последним визитом высокопоставленного представителя американской администрации до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре.

Как указали источники, в ходе встреч в Гонконге Шоу намерен выступить с призывом не оказывать помощь РФ в обходе санкций. По данным одного из них, представитель Минторга должен прибыть в Гонконг в конце августа и попытаться "уладить некоторые проблемы" между США и этим специальным административным районом КНР.

Как отмечает South China Morning Post, в июне более 20 гонконгских компаний и связанных с ними частных лиц попали в очередной санкционный список США за предполагаемое сотрудничество с Россией.