Представительница "желтых жилетов" решила создать политическую партию

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Представительница французского протестного движения "желтых жилетов" Жаклин Муро решила создать политическую партию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция France Info.

Отмечается, что партия, устав которой создается благодаря помощи адвокатов и бывших парламентариев, будет требовать проведения реформы системы налогообложения и возобновления социальной политики.

Отвечая на вопрос, возглавит ли Муро новое политическое движение, она сказала: "Я не требую никакого звания, я пробую создать партию, и это уже неплохо. Далее, как и в любой партии, будет голосование. Буду ли это я (во главе партии) или нет, мне все равно, не это главное. Главное – ее создать, объединить людей против насилия и для уважения наших институтов".

Напомним, с 17 ноября по всей Франции начались акции "Желтых жилетов", которые выступали против повышения цен на топливо.

Ранее сообщалось, что 5 января в ходе акции протеста протестующие подожгли плавучий ресторан в Париже.