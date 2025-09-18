Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Представитель ЕС: Сегодня, как никогда, важно продвигать мирное сосуществование Израиля и Палестины

    • 18 сентября, 2025
    • 14:51
    Представитель ЕС: Сегодня, как никогда, важно продвигать мирное сосуществование Израиля и Палестины

    Принцип двух государств остается приоритетом для Европейского Союза относительно урегулирования палестино-израильского конфликта, особенно с учетом нынешнего кризиса на Ближнем Востоке.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил официальный представитель ЕС Олаф Гилл, отвечая на вопросы журналистов о рисках, связанных с политикой Израиля по аннексии палестинских территорий и возможном росте антисемитизма в Европе.

    "Мы всегда были предельно ясны. Европейский Союз осуждает антисемитизм во всех его формах, и нам необходимо разделять, насколько это возможно, работу по продвижению решения о двух государствах и борьбу с антисемитизмом",- заявил Гилл.

    По его словам, это также демонстрируют согласованные вчера предложения по санкциям в отношении Израиля, которые не коснутся таких видов двусторонней помощи ЕС, как финансирование Международного центра памяти жертв Холокоста Иерусалиме (Яд Вашем).

    Представитель Еврокомиссии добавил, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен примет участие в мероприятии, посвященном решению о двух государствах, которое состоится на следующей неделе в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН и выразит свою поддержку данному процессу.

