Представитель Эрдогана считает, что отношения между Турцией и США еще можно спасти

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ США могут спасти свои отношения с Турцией, если с пониманием отнесутся к вопросам, которые вызывают обеспокоенность Анкары.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом написал в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в своей колонке в газете Daily Sabah.

"Отношения можно спасти и вывести их на новый уровень при условии, если администрация США с пониманием отнесется к вопросам, которые вызывают обеспокоенность Анкары в плане обеспечения безопасности. Турция не может игнорировать действия союзника по НАТО, когда они угрожают ее национальной безопасности как внутри республики, так и за ее пределами. Президент США Дональд Трамп, возможно, хочет поддерживать хорошие отношения с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, и, вне всяких сомнений, такой подход окажется эффективным, если эти отношения будут развиваться на основе взаимного уважения. Но угрозы в адрес Турции не сработают и лишь нанесут ущерб двусторонним отношениям", - отметил представитель Эрдогана.

Калын также напомнил, что "в последние годы действия Соединенных Штатов серьезно подорвали стратегические отношения с Турцией".