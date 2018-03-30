Представитель Елисейского дворца: Франция не направит военнослужащих в Сирию

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ "Франция не направит военнослужащих в Сирию и не планирует проведение каких-либо операций в данной стране".

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Anadolu заявил представитель Елисейского дворца, пожелавший остаться анонимным.

Представитель Администрации президента Франции опроверг информацию об отправке его страной военнослужащих в Сирию.

Он прокомментировал информацию французских СМИ об отправке Францией в Сирию военнослужащих после встречи президента Франции Эммануэля Макрона с Демократическими силами Сирии, сформированными из террористических РПК/YPG-PYD, и заявил: "В прессе распространилась противоречивая информация по вопросу. Однако позиция официального Парижа по вопросу не изменилась. Франция не направит военнослужащих в Сирию и не планирует проведение каких-либо операций в данной стране. Мы продолжаем деятельность против ИГИЛ в рамках международной коалиции".

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон встретился с представителями Демократических сил Сирии. После встречи представители ДСС выступили с заявлением для прессы и заявили, что Франция отправит в Сирию военнослужащих.