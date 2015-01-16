​Представитель Белого дома: У США много вопросов к Ирану

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Несмотря на то, что ядерная проблема Ирана решается, у США остается еще много вопросов к руководству ИРИ". Как сообщает агентство Report со ссылкой на "iran.ru", об этом заявил пресс-секретарь президента США Джош Эрнест. По его словам, как США заинтересована в конечном итоге разрешения ядерной проблемы Ирана, так она и желает освобождения двух американских граждан, задержанных в этой стране. Представитель Белого дома сказал, что есть множество вопросов к иранской стороне, связанных с отношением властей этой страны к гражданам Америки. Напомнив отрицательное отношение Ирана к Израилю, он отметил: "Иран активно поддерживает террористов".