Председательствующая в ОБСЕ Финляндия начала процесс по Минской группе

Председательствующая в ОБСЕ Финляндия приступила к необходимым действиям, реагируя на совместное обращение Азербайджана и Армении о ликвидации Минской группы.
18 августа 2025 г. 18:34
Председательствующая в ОБСЕ Финляндия приступила к необходимым действиям, реагируя на совместное обращение Азербайджана и Армении о ликвидации Минской группы.

Об этом европейскому бюро Report заявил финский дипломат Тони Санделл, заместитель руководителя Целевой группы председательства Финляндии в ОБСЕ 2025, созданной в МИД страны.

"В качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Финляндия приветствует соглашения, подписанные в Вашингтоне 8 августа", - сказали в ведомстве.

Эти соглашения знаменуют важный этап на пути к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и достижению прочного мира в регионе, отметил Санделл.

Он рассказал, что “Финляндия начала процесс реагирования на совместное обращение двух стран, дополнительная информация будет предоставлена позже”.

Ранее в штаб-квартире ОБСЕ в Париже Report заявили, что действующий председатель проведет консультации со странами, входящими в организацию. Как известно, Финляндия также входит в Минскую группу.

Азербайджан и Армения выступили с совместным обращением к ОБСЕ о ликвидации Минской группы. В Вашингтоне 8 августа главы МИД двух стран в присутствии лидеров Азербайджана, Армении и США подписали этот документ. Ликвидация Минской группы ОБСЕ являлась одним из двух важных условий Азербайджана для подписания мирного договора с Арменией.

Напомним, что Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для содействия мирному урегулированию карабахского конфликта. После Отечественной войны осенью 2020 года, завершившейся победой Азербайджана, официальный Баку неоднократно заявлял, что карабахский конфликт урегулирован, что означает отсутствие необходимости в ней и ее институтах.

Помимо трех стран-сопредседателей - США, России и Франции, и самой Финляндии, в группу входят Беларусь, Германия, Италия, Турция, Швеция, Азербайджан и Армения.

