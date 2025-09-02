Председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Корее

Председательство в Совете Безопасности ООН (СБ) в сентябре перешло к Республике Корея.

Как сообщает американское бюро Report, временный поверенный в делах РК при ООН посол Сангжин Ким на брифинге для журналистов в Нью-Йорке объявил повестку корейского председательства на сентябрь.

Дипломат отметил, что Корея продолжит вносить вклад в поддержание международного мира и безопасности.

"Как единственная разделенная страна в мире, мы лучше всех понимаем истинную ценность мира. Председательство в Совете Безопасности в сентябре является для нас особой ответственностью, и мы готовы эффективно работать со всеми членами", - подчеркнул Ким.

По его словам, в течение месяца совет обсудит ряд важных вопросов - влияние искусственного интеллекта на международную безопасность, ситуацию на Ближнем Востоке, документы по Судану и Гаити, а также будущую деятельность миротворческих операций ООН.

На пресс-конференции послу также был задан вопрос о ситуации с правами человека в Северной Корее. Сангжин Ким сообщил, что этот вопрос обсуждался в СБ и ранее, однако в ближайшее время не планируется проведение по этому вопросу открытого заседания или брифинга

"Наша позиция не изменилась, важно работать над улучшением прав человека в Северной Корее. Корея также продолжает гуманитарную помощь и не жалеет поддержки для облегчения страданий народа Северной Кореи", - добавил дипломат.