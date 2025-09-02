    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Корее

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 22:20
    Председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Корее

    Председательство в Совете Безопасности ООН (СБ) в сентябре перешло к Республике Корея.

    Как сообщает американское бюро Report, временный поверенный в делах РК при ООН посол Сангжин Ким на брифинге для журналистов в Нью-Йорке объявил повестку корейского председательства на сентябрь.

    Дипломат отметил, что Корея продолжит вносить вклад в поддержание международного мира и безопасности.

    "Как единственная разделенная страна в мире, мы лучше всех понимаем истинную ценность мира. Председательство в Совете Безопасности в сентябре является для нас особой ответственностью, и мы готовы эффективно работать со всеми членами", - подчеркнул Ким.

    По его словам, в течение месяца совет обсудит ряд важных вопросов - влияние искусственного интеллекта на международную безопасность, ситуацию на Ближнем Востоке, документы по Судану и Гаити, а также будущую деятельность миротворческих операций ООН.

    На пресс-конференции послу также был задан вопрос о ситуации с правами человека в Северной Корее. Сангжин Ким сообщил, что этот вопрос обсуждался в СБ и ранее, однако в ближайшее время не планируется проведение по этому вопросу открытого заседания или брифинга

    "Наша позиция не изменилась, важно работать над улучшением прав человека в Северной Корее. Корея также продолжает гуманитарную помощь и не жалеет поддержки для облегчения страданий народа Северной Кореи", - добавил дипломат.

    Южная Корея председательство Совбез ООН
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik Koreya Respublikasına keçib

